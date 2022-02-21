Какие фрукты стоит покупать в феврале 21.02.2022, 13:01

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Фрукты - одна из важнейших частей нашего рациона с точки зрения пользы.

И уж точно самая главная, если вспомнить об удовольствии и наслаждении вкусом. Вот только в конце зимы на прилавках осталось мало свежих, вкусных и доступных по цене фруктов. Да, конечно, сейчас нет фруктов, которые созрели в нашей полосе, и их еще довольно долго не будет, но есть недорогие и полезные импортные плоды, пишет aif.by.

Сезонные яблоки

Правильно выращенные и сохраненные яблоки до весны остаются свежими и вкусными. Конечно, во время хранения они теряют часть полезных веществ, особенно подвержен разрушению витамин С, но все равно в них содержатся полезная клетчатка и пектины, улучшающие пищеварение и помогающие работе кишечника.

Сезонные яблоки обычно стоят в магазине дешевле всего. Как правило, это яблоки зимних сортов, которые долго хранятся.

Бананы

Бананы к нам приезжают из жарких стран, главный поставщик — Эквадор. Есть и другие страны, которые производят бананы, например, Филиппины, Бразилия, Индия, Коста-Рика. Но Эквадор — главный поставщик этих фруктов в Россию. Банан — очень интересный фрукт, у него нет сезонности, плоды постоянно завязываются на растениях и зреют. Но все же цены на них колеблются в зависимости от времени года. Поздней осенью и зимой, когда мало других фруктов, цены растут, а летом и весной, когда в магазинах появляются свежие местные плоды, они падают.

Банан — один из немногих фруктов, доступных нам зимой. В нем содержатся клетчатка, калий, магний, кальций, железо, фосфор. Есть в нем также витамины группы B, витамин C, аминокислота триптофан, которая участвует в синтезе серотонина, гормона удовольствия.

Груши

В конце зимы в магазинах можно купить груши. Некоторые из них — российского производства, те, что были собраны поздней осенью и хранились на продовольственных складах при низкой температуре около 0 градусов. У груш, как и у яблок, есть специальные зимние «лежкие» сорта. Но есть также импортные груши, к примеру, сорт «Конференс» привозят из Аргентины, сорт «Пахрам» — родом из Сербии. Часто груши российского и восточноевропейского происхождения не слишком мягкие и сочные. Груши из Латинской Америки вкуснее, но они и дороже.

Гранат

Очень полезный зимний фрукт, про который мы часто забываем, — гранат. Он приезжает к нам в это время из Турции, где гранатовый сезон длится всю зиму и начало весны. Гранат — крайне полезный фрукт, в нем очень много железа. Из гранатов давят сок, едят их в свежем виде, просто очищая от кожуры.

Гранаты достаточно дороги, но при этом их не получится съесть много за один раз, ведь их сложно чистить, да и сок рекомендуют пить только в очень небольших количествах.

Мандарины

Главный новогодний фрукт не теряет своей актуальности и в конце зимы. Правда, мандаринов к этому времени становится меньше. Абхазские фрукты к февралю уже завершают свой сезон, нам привозят цитрусовые из Турции, Марокко. Также продают клементины. Это похожие на мандарины фрукты с более плотной кожицей, которая хорошо прилегает к плоду, поэтому чистить их сложнее, чем обычные мандарины.

Помело

Сорт цитрусовых, который уже довольно давно появился в наших магазинах, но не достиг такой популярности, как мандарины и апельсины. Помело по вкусу похож на грейпфрут, он горьковатый, но в то же время и сладкий. Кожура его обычно желтая или зеленовато-желтая, а размер довольно большой, в полтора-два раза больше грейпфрута. При разрезании мы увидим большие желтые дольки и довольно толстую кожуру. Стоит этот фрукт дороже, чем другие сорта цитрусовых, видимо, в этом заключается причина его небольшой популярности.

Апельсины

Конечно, не остаются в стороне и другие цитрусовые. Грейпфруты, апельсины, лимоны и лаймы, привезенные из-за рубежа, — это одни из немногих источников витаминов зимой. И в феврале они вовсю продаются в наших супермаркетах. Зачастую это будут фрукты, которые были собраны производителями еще в начале зимы, особенно это касается апельсинов. Они неплохо хранятся, поэтому в большинстве случаев попадают в руки покупателей вполне сочными и вкусными, но бывают и исключения.

В продаже можно встретить также апельсины для сока. Обычно их продают сразу большими сетками, по 2-3 килограмма, их цена ниже, чем у простых апельсинов на развес. Эти фрукты хуже качеством, они могут быть внутри суховатыми, побитыми.

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