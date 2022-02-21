Главари «Л/ДНР» улетели в Москву 10 21.02.2022, 14:18

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Денис Пушилин (слева) и Леонид Пасечник

Эвакуировались или полетели за указаниями?

Главари террористических группировок «ДНР» и «ЛНР» Денис Пушилин и Леонид Пасечник уехали в Россию, пишет глава «Восточной правозащитной группы» Павел Лисянский со ссылкой на источники в ОРДЛО.

«Пасечник и Пушилин, вчера были замечены в аэропорту Ростова-на-Дону, по предварительной информации они улетели в Москву», — пишет Лисянский в «Фейсбуке».

Пока неизвестно, «эвакуировались» ли они или улетели к кремлевским кураторам за новыми указаниями.

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