Главари «Л/ДНР» улетели в Москву

Главари «Л/ДНР» улетели в Москву10
- 21.02.2022, 14:18
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Эвакуировались или полетели за указаниями?
Главари террористических группировок «ДНР» и «ЛНР» Денис Пушилин и Леонид Пасечник уехали в Россию, пишет глава «Восточной правозащитной группы» Павел Лисянский со ссылкой на источники в ОРДЛО.
«Пасечник и Пушилин, вчера были замечены в аэропорту Ростова-на-Дону, по предварительной информации они улетели в Москву», — пишет Лисянский в «Фейсбуке».
Пока неизвестно, «эвакуировались» ли они или улетели к кремлевским кураторам за новыми указаниями.