Зачем борисовский «Белтелеком» закупает доломитовую муку? 2 21.02.2022, 14:18

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Сельское хозяйство в Беларуси давно уже является своеобразной «черной дырой».

В преддверии начала нового сельскохозяйственного сезона борисовские предприятия при посредничестве управления по сельскому хозяйству и продовольствию Борисовского райисполкома закупили 12 965,8 тонн доломита некальцинированного в виде порошка (муки) на общую сумму 663 997,64 рублей. Целью приобретения указаны работы по известкованию кислых почв в соответствии с Указом «О государственной аграрной политике» от 17.07.2014 г. № 347, обращает внимание сайт ex-press.by.

Беларусь является одной из стран-производителей доломитовой муки. На сайте производителя отмечено, что годовой объем производства муки составляет приблизительно 4,3 млн тонн.

Так как по степени кислотности в Беларуси преобладают сильнокислые и кислые почвы, то внесение нейтрализующих веществ является необходимым условием ведения сельского хозяйства. Доза внесения доломитовой муки зависит от структуры почв и степени ее кислотности и колеблется от 200 г на 1 квадратный метр на легких почвах (песчаных, супесчаных и легкосуглинистых), до 900 г на 1 квадратный метр — на тяжелых (суглинках, глинах) и подзолистых.

Купленных борисовскими заказчиками удобрений, таким образом, хватит, чтобы раскислить от 12 до 65 квадратных километров почвы. Для сравнения, площадь Борисова составляет около 46 «квадратов».

Список районных предприятий, приобретших доломитовую муку, довольно внушительный. Кроме тех, которые должны заниматься сельским хозяйством, что называется, «по умолчанию», в длинном перечне можно найти и достаточно неожиданные бренды.

Например, ОАО «Борисовский завод агрегатов», ОАО «Борисовский завод «Автогидроусилитель», ПУП «БУМАЖНАЯ ФАБРИКА», РУП электросвязи «БЕЛТЕЛЕКОМ».

И, если верить сайту государственных закупок, все они в ближайшее время будут заняты раскислением сельскохозяйственных почв. Чему, впрочем, не стоит удивляться.

Сельское хозяйство в Беларуси давно уже является своеобразной «черной дырой», высасывающей из бюджета огромные финансовые ресурсы. А чтобы удерживать отрасль на плаву, на помощь привлекаются не только государственные деньги, но и промышленные предприятия, на которые «сверху» возлагают несвойственные для них обязанности.

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