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Габриэлюс Ландсбергис: Ситуация в Беларуси резко меняется

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  • 21.02.2022, 15:13
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Габриэлюс Ландсбергис: Ситуация в Беларуси резко меняется
Габриэлюс Ландсбергис
Фото: LRT

Происходит медленная оккупация страны.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис высказался за введение санкций против Беларуси и России. По его мнению, ограничительные меры должны быть введены из-за оставления российских войск в нашей стране и эскалации ситуации вокруг Украины.

«Украина уже находится под атакой. Мы должны начать говорить о санкциях сейчас, не дожидаясь этой военной атаки. Нельзя забывать и о ситуации в Беларуси, которая резко меняется после вчерашнего дня. Беларусь позволяет использовать свою территорию для военных действий России, поэтому мы должны это видеть и говорить о санкциях в том числе и против белорусского режима», — сказал он, передает LRT.

Ландсбергис отметил, что экономика Украины уже сталкивается с серьезными вызовами из-за скопления российских военных близи границы, на Киев оказывается большое давление. Он подчеркнул, что сохранение российского военного присутствия в Беларуси после окончания учений меняет ситуацию также для стран ЕС и НАТО, особенно для стран Балтии и Польши.

«Приходится констатировать, что мы наблюдаем медленную оккупацию территории Беларуси и государства», — добавил он.

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