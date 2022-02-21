Совет ЕС принял решение о выделении Украине 1,2 миллиарда евро кредита 2 21.02.2022, 15:20

Создана новая экстренная программа макрофинансовой помощи для страны.

В понедельник, 21 февраля, Совет Европейского Союза принял решение о выделении Украине дополнительных ресурсов финансовой поддержки путем создания новой экстренной программы макрофинансовой помощи в сумме 1,2 млрд евро кредита.

Об этом «Униан» сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

"Решение ЕС о финансовой поддержке Украины принято в беспрецедентно короткие сроки. Мы чрезвычайно благодарны нашим европейским партнерам за доверие и весомый вклад в обеспечение макрофинансовой стабильности Украины", - отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Отмечается, что первый транш является безусловным и будет предоставлен после вступления в силу Меморандума о взаимопонимании и Кредитного соглашения о возможности предоставления Украине льготных кредитных средств.

Предоставление второго транша будет обусловлено прогрессом, продемонстрированным Украиной в реализации согласованных сторонами краткосрочных мероприятий по внедрению структурных реформ в приоритетных сферах: усиление экономической устойчивости и стабильности, верховенство права и энергетика.

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