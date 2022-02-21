«Хаббл» сделал снимок необычной пары галактик 21.02.2022, 16:07

Объекты находятся на расстоянии около 200 миллионов световых лет от Земли.

Астрономы с помощью телескопа «Хаббл» получили снимок объекта Arp 298 – двух взаимодействующих галактик. Как сообщается на сайте обсерватории, они находятся на расстоянии 200 миллионов световых лет от Земли в созвездии Пегаса, пишет zn.ua.

Большая из двух галактик, NGC 7469, является спиральной галактикой с перемычкой, ее меньшая спутница получила обозначение IC 5283. Отмечается, что в NGC 7469 также располагается активная сверхмассивная черная дыра, галактика также содержит яркое кольцо звездных скоплений.

Обозначение Arp в названии объекта означает, что он входит в Атласе пекулярных галактик, составленный астрономом Халтоном Арпом. Это галерея странных и удивительных галактик, содержащих удивительные структуры: от сегментированных спиральных рукавов до концентрических колец.

Новое изображение Arp 298 содержит данные из трех отдельных наблюдений «Хаббл». Исследователи объединили их и получили объект в деталях с использованием семи фильтров телескопа.

Телескоп «Хаббл» был выведен на орбиту 24 апреля 1990 года экипажем корабля многоразового использования "Дискавери" и с тех пор передал на Землю миллионы уникальных снимков, значительно расширивших представление ученых о строении и происхождении Вселенной. За четверть века аппарат провел 1,2 миллиона целевых наблюдений за 38 тысячами космических объектов, на основании которых было подготовлено около 13 тысяч научных работ. По словам экспертов, "это делает его одним из самых эффективных научных инструментов в истории".

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