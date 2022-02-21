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Что на самом деле происходит на фермах?

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  • 21.02.2022, 17:13
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Что на самом деле происходит на фермах?
иллюстрационное фото

История одного из колхозов Дубровенского района.

В одном из колхозов Дубровенского района за месяц сдохли полсотни коров, колхозники скрывали это и попали под суд, пишет телеграм-канал «Беларусь за МКАДом».

Махинации бригадиров ОАО «Придубровенское» со статистической отчётностью вскрылись, когда в конце года на руководимых ими фермах вскрылась недостача скота: у одного нахватало 52 двух голов КРС, у второй — 12 голов КРС и жеребенка, у третей — еще 2 голов крупного рогатого скота.

Самое худшее положение, судя по материалам судебного дела, в колхозе было в ноябре 2020 года — за этот месяц на одной из ферм там погибло не менее 50 животных.

На основании части 1 статьи 427 УК скрывшего падеж 52 голов КРС бригадира приговорили к году «домашней химии», а двух других — к такому же наказанию сроком на полгода.

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