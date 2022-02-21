закрыть
21 февраля 2022, понедельник, 17:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ЕС расширил санкции против двух белорусских банков

1
  • 21.02.2022, 17:42
  • 1,396
ЕС расширил санкции против двух белорусских банков

На этот раз санкции коснулись «Банка развития» и «Банка Дабрабыт».

Евросоюз расширил санкции против двух белорусских банков. Санкции коснулись «Банка развития» и «Банка Дабрабыт». Ранее в этот список попали «Беларусбанк», «Белинвестбанк» и «Белагропромбанк».

Теперь для этих банков закрывается возможность привлечения займов сроком более 90 дней, а также проводить операции с ценными бумагами со сроком обращения более 90 дней, пишет телеграм-канал «МКБ».

Также теперь изменены формулировки в статьях, касающиеся санкций в отношении нефтяной отрасли. Теперь запрещается импортировать прямо или косвенно нефть и газообразные углеводородные продукты, происходящие или вывезенные из Беларуси.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Премьер-министр и 12 стульев
Премьер-министр и 12 стульев Артем Черников
Этюд с воображаемым предметом
Этюд с воображаемым предметом Ирина Халип
Похабный мир Славы Суркова
Похабный мир Славы Суркова Леонид Невзлин
Гамбит диктатора
Гамбит диктатора Гарри Каспаров