ЕС расширил санкции против двух белорусских банков

ЕС расширил санкции против двух белорусских банков1
- 21.02.2022, 17:42
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На этот раз санкции коснулись «Банка развития» и «Банка Дабрабыт».
Евросоюз расширил санкции против двух белорусских банков. Санкции коснулись «Банка развития» и «Банка Дабрабыт». Ранее в этот список попали «Беларусбанк», «Белинвестбанк» и «Белагропромбанк».
Теперь для этих банков закрывается возможность привлечения займов сроком более 90 дней, а также проводить операции с ценными бумагами со сроком обращения более 90 дней, пишет телеграм-канал «МКБ».
Также теперь изменены формулировки в статьях, касающиеся санкций в отношении нефтяной отрасли. Теперь запрещается импортировать прямо или косвенно нефть и газообразные углеводородные продукты, происходящие или вывезенные из Беларуси.