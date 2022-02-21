Как Путин допрашивал Нарышкина 1 21.02.2022, 20:17

1,600

/ai/384946/aux-head-1594103994-202020707_putin_boitsia_t.jpg

После давления президента РФ глава СВР начал запинаться.

Президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ 21 февраля перебивал выступление главы Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, когда тот высказывал мнение относительно просьбы Госдумы РФ признать "независимыми республиками" незаконные вооруженные формирования "ЛДНР". Трансляцию вел РБК.

"Нашим западным партнерам можно дать последний шанс с тем, чтобы предложить им в кратчайшие сроки заставить Киев пойти на мир и выполнить Минские соглашения. В противном случае мы должны принять решение, о котором сегодня говорится", – сказал Нарышкин.

"Что значит "в противном случае"? Вы предлагаете начать переговорный процесс?" – спросил Путин.

"Нет.... я... э..." – Нарышкин запнулся при ответе.

"Или признавать суверенитет "республик"?" – продолжил Путин.

Нарышкин снова попытался ответить, но Путин его перебил: "Говорите прямо!"

"Я поддержу предложение о признании..." – ответил глава СВР России.

"Я поддержу или поддерживаю?" – снова спросил у него Путин.

"Я поддерживаю предложение о вхождении Донецкой и Луганской "народных республик" в состав Российской Федерации", – ответил Нарышкин.

Глава Кремля возразил, что на заседании речь шла о другом.

"Мы об этом не говорим, мы это не обсуждаем. Мы говорим о признании или непризнании независимости", – сказал Путин.

"Да. Я поддерживаю предложение о признании независимости", – уточнил Нарышкин, после чего президент РФ разрешил ему сесть.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».