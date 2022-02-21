На Минском море семейная пара провалилась под лед 2 21.02.2022, 20:38

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Мужчину удалось спасти.

На Минском море 20 февраля семейная пара провалилась под лед. Женщина — утонула, а ее мужа спас очевидец, сообщает агентство «Минск-Новости».

Семейная пара возвращались с рыбалки днем 20 февраля в состоянии алкогольного опьянения. Недалеко от поселка Гонолес под ними провалился лед.

Самостоятельно выбраться на сушу они не могли. На помощь тонущим подоспел очевидец. Он достал из воды мужчину, а женщину спасти не удалось.

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