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Зеленский созвал срочное заседание СНБО Украины

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  • 21.02.2022, 20:59
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Зеленский созвал срочное заседание СНБО Украины

Сегодня Путин должен принять решение о признании так называемых «ЛДНР».

Президент Украины Владимир Зеленский созвал на сегодня срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны. Сегодня президент РФ Владимир Путин должен принять решение о признании так называемых "ЛДНР".

Зеленский на своей странице в Twitter подтвердил, что созвал на сегодняшний день СНБО. Соответствующее решение он принял после заседания Совбеза РФ и консультаций с лидерами Германии и Франции.

Напомним, сегодня Путин провел заседание Совбеза РФ, на который вынес вопрос необходимости признания так называемых "ДНР" и "ЛНР".

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