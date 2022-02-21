Зеленский созвал срочное заседание СНБО Украины

Зеленский созвал срочное заседание СНБО Украины9
- 21.02.2022, 20:59
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Сегодня Путин должен принять решение о признании так называемых «ЛДНР».
Президент Украины Владимир Зеленский созвал на сегодня срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны. Сегодня президент РФ Владимир Путин должен принять решение о признании так называемых "ЛДНР".
Зеленский на своей странице в Twitter подтвердил, что созвал на сегодняшний день СНБО. Соответствующее решение он принял после заседания Совбеза РФ и консультаций с лидерами Германии и Франции.
Напомним, сегодня Путин провел заседание Совбеза РФ, на который вынес вопрос необходимости признания так называемых "ДНР" и "ЛНР".