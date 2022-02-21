Путин сказал Макрону и Шольцу о подготовке указа о признании «ДНР» и «ЛНР» 28 21.02.2022, 21:15

10,846

В ближайшее время президент РФ выступит с обращением.

Российский президент Владимир Путин в ближайшее время подпишет указ о признании «ДНР» и «ЛНР».

Об этом Путин заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, следует из сообщения, опубликованного на сайте Кремля.

В разговоре Путин рассказал Макрону и Шольцу о том, что в Кремле прошло расширенное заседание Совбеза России. На нем «рассматривалась текущая ситуация вокруг Донбасса в контексте постановления Государственной Думы по вопросу о признании Донецкой и Луганской народных республик». Также Путин напомнил, что к России обратилось руководство «ДНР» и «ЛНР» и попросило признать их «в связи с военной агрессией украинской власти, массированными обстрелами территории Донбасса, в результате чего страдает гражданское население».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».