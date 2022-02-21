Боррель пригрозил России санкциями ЕС в случае признания «ЛДНР» 1 21.02.2022, 21:33

4,270

Действия Кремля не останутся без ответа.

Европейский союз может ввести санкции против России в случае признания так называемых Донецкой и Луганской "народных республик". Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что лично будет просить об этом страны Евросоюза.

Об этом сообщает Reuters.

По его словам, в случае признания "республик Донбасса" Европейский союз попросит страны-участницы принять решение о санкциях против России.

"Если будет аннексия, будут санкции, и если будет признание, я положу на стол санкции, а решение будут принимать министры", - отметил Боррель.

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону и немецкому канцлеру Олафу Шольцу, что признает так называемые "ЛДНР" и подпишет соответствующий указ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».