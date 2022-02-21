Франция созвала экстренное заседание по безопасности5
- 21.02.2022, 21:57
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Заседание созвано из-за возможного признания Путиным «ДНР» и «ЛНР».
Франция созвала экстренное заседание по безопасности в связи с ситуацией на Украине, оно пройдет вечером в понедельник, 21 февраля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Елисейский дворец.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе телефонных разговоров сообщил президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Олафу Шольцу, что подпишет указ о признании так называемых Донецкой и Луганской народных республик.