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Франция созвала экстренное заседание по безопасности

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  • 21.02.2022, 21:57
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Франция созвала экстренное заседание по безопасности

Заседание созвано из-за возможного признания Путиным «ДНР» и «ЛНР».

Франция созвала экстренное заседание по безопасности в связи с ситуацией на Украине, оно пройдет вечером в понедельник, 21 февраля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Елисейский дворец.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе телефонных разговоров сообщил президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Олафу Шольцу, что подпишет указ о признании так называемых Донецкой и Луганской народных республик.

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