Циклон Antonia обрушится на Беларусь завтра 21.02.2022, 22:14

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Ветреная погода будет на этой неделе.

После небольшого затишья после штормового ветра, который обрушился на Беларусь в прошедшие выходные, республику вновь накроет непогода. Ветреную погоду на этой неделе принесет в страну атлантический циклон Antonia.

Погоду в Беларуси будет определять система атмосферных фронтов от этого циклона, который смещается с акватории Балтийского моря на Псковскую область России, передает БелТА.

Ожидается облачная, ночью с прояснениями погода. Ночью в основном по востоку, утром и днем во многих районах Беларуси пройдут кратковременные дождь и мокрый снег.

Ветер будет юго-западный, западный порывистый, утром и днем на большей части территории порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности.

Днем ожидается 1-7 градусов тепла, по юго-востоку страны будет не по сезону тепло, до плюс 9.

В среду, 23 февраля, Беларусь окажется в области пониженного атмосферного давления. Днем на погоду будет влиять атмосферный фронт, смещающийся с Западной Европы. Местами по республике будет идти кратковременный снег, мокрый снег, днем по юго-западу страны – дождь со снегом.

Столбики термометров днем будет колебаться от минус 2 по северо-востоку до плюс 5 по юго-западу Беларуси.

В четверг, 24 февраля, ночью и утром местами по республике, а по юго-западу во многих районах пройдут кратковременный снег, мокрый снег, слабые туман и гололед.

Днем существенных осадков не будет. Температура воздуха ночью составит от минус 5 до плюс 1, по северо-востоку – до минус 6-8 градусов. В разгар дня потеплеет до плюс 7 градусов.

В пятницу, 25 февраля, утром и днем на большей части территории Беларуси снова будут идти мокрый снег и дождь. Температура воздуха днем будет 1-8 градусов тепла.

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