Российский рубль ускорил падение к доллару во время обращения Путина 2 21.02.2022, 22:25

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Фото: Reuters

Негативные настроения наблюдаются и на российском рынке акций.

Российский рубль в ходе вечерних валютных торгов на Мосбирже усилил падение по отношению к доллару и евро под давлением геополитических и санкционных рисков.

Курс доллара находится на уровне 79,7 рубля, курс евро ускорил рост до 90,22 рубля. И в том и в другом случае падение российской валюты составило более 3%.

Аналогичные негативные настроения сегодня наблюдались и на российском рынке акций. Индекс Мосбиржи впервые с 24 января опустился ниже 3200 пунктов.

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