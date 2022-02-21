Час Х: 22.02.2022 10 Вадим Зайдман

21.02.2022, 23:30

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Вадим Зайдман

Признание «ЛДНР» – повод не для оптимизма.

Многие комментаторы в связи с намерением Путина сегодня же признать независимость ДНР и ЛНР видят здесь повод для оптимизма: ну вот, вторжения не будет, все ограничится признанием независимости сепаратистских анклавов де-юре, которые и так были ими де-факто. И вздыхают с облегчением: ну и черт с ними, главное, опасность войны миновала... Некоторые даже радуются: ну и хорошо, что признают, тема Минских соглашений будет, наконец, закрыта, что Киеву и нужно.

Не вижу повода для такого оптимизма. Скорее для тревоги.

Напомню, что еще на прошлой неделе, когда Госдура приняла постановление с обращением к Путину с просьбой о признании лугандонских республик, Путин высказался против этой идеи, заметив, что "для решения проблем Донбасса" надо исходить "из не до конца реализованных возможностей по исполнению Минских соглашений". О том, что признание ЛДНР будет нарушением Минских соглашений, говорил и Песков.

И вот теперь вдруг – признание.

Боюсь, закрытие Минских соглашений в понимании Путина и членов его банды, которых он сегодня повязал очередным преступным решением, открывает прямую дорогу к войне. Типа мы сделали все что можно, столько лет терпеливо ждали выполнения Киевом Минских соглашений, но раз он не выполняет их – что ж, у нас нет иного выхода...

И, решение о признании ЛДНР означает вовсе не отказ от планов вторжения, как с такой понятной нормальному человеку надеждой интерпретировали это многие наблюдатели, а, наоборот, с большой вероятностью может означать последний шаг перед вторжением, тьфу-тьфу...

Путин поставил крест на Минских соглашениях.

Подвел черту.

Закрыл дверь дипломатии, любым переговорам.

В диалог вступают пушки...

Если ничего не случится завтра в 4 утра – второго месяца две тысячи двадцать второго года – только тогда это будет осторожный повод для надежды.

Которая умирает далеко не последней – страшно представить, скольких тысяч жизней будет стоить война, затеянная этим безумцем.

Часы Судного дня, на мой взгляд, еще никогда за всю историю своего существования не были так близки к полуночи, ко времени Апокалипсиса.

Вадим Зайдман, kasparov.ru

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