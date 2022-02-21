Премьер Польши призвал срочно собрать заседание Евросовета 21.02.2022, 23:33

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Матеуш Моравецкий

На признание Путиным «ЛДНР» необходимо ответить посредством немедленных санкций.

Решением признать «суверенитет» незаконных вооруженных формирований «ДНР» и «ЛНР» Россия окончательно отказалась от диалога и грубо нарушила международное право, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он призвал срочно собрать заседание Европейского совета.

«Решение о признании самопровозглашенных «республик» является окончательным отказом от диалога и грубым нарушением международного права. Это акт агрессии против Украины, на который необходимо ответить однозначно посредством немедленных санкций. Это единственный язык, который может понять Путин. Я призываю к срочному заседанию Европейского совета по этому вопросу», – написал Моравецкий в Twitter.

Вечером 21 февраля президент России Владимир Путин официально признал «суверенитет» созданных и контролируемых Кремлем вооруженных группировок «ДНР» и «ЛНР».

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