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МИД призвал украинцев немедленно покинуть территорию России

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  • 23.02.2022, 12:43
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МИД призвал украинцев немедленно покинуть территорию России

Иначе обеспечить им помощь будет сложно.

Министерство иностранных дел Украины призвало украинцев немедленного покинуть территории России.

Такие рекомендации были озвучены после решения Кремля о признании «Л/ДНР» и вводе войск на оккупированные территории Донбасса.

«Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Российскую Федерацию, а тем, кто находится в этой стране, — немедленно покинуть ее территорию», — отметили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Это связано с усилением российской агрессии против Украины, что, в частности, может привести к существенному ограничению возможностей предоставления консульской помощи на территории РФ.

Там отметили, что пренебрежение этими рекомендациями значительно усложнит обеспечение надлежащей защиты украинских граждан в Российской Федерации.

21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о признании «независимости» «Л/ДНР» и поручил официально ввести войска в ОРДЛО для «поддержания мира» на территории псевдореспублик. Тем самым Россия в одностороннем порядке вышла из Минских соглашений.

Это произошло на фоне спровоцированной РФ эскалации на Донбассе и угрозы нового вторжения российских войск в Украину.

МИД Украины предложил разорвать дипломатические отношения с РФ, Украина и мировое сообщество осудили решение Кремля, а США, Великобритания, Германия и Евросоюз объявили о первых санкциях в ответ на нарушение РФ международного права.

22 февраля Совет федерации РФ разрешил использовать российские вооруженные силы за границей.

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 22 февраля обнародовал новое обращение к украинцам и подписал указ о призыве резервистов оперативного резерва. Проводить всеобщую мобилизацию, по его словам, необходимости пока нет.

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