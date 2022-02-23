МИД призвал украинцев немедленно покинуть территорию России

МИД призвал украинцев немедленно покинуть территорию России1
- 23.02.2022, 12:43
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Иначе обеспечить им помощь будет сложно.
Министерство иностранных дел Украины призвало украинцев немедленного покинуть территории России.
Такие рекомендации были озвучены после решения Кремля о признании «Л/ДНР» и вводе войск на оккупированные территории Донбасса.
«Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Российскую Федерацию, а тем, кто находится в этой стране, — немедленно покинуть ее территорию», — отметили в украинском внешнеполитическом ведомстве.
Это связано с усилением российской агрессии против Украины, что, в частности, может привести к существенному ограничению возможностей предоставления консульской помощи на территории РФ.
Там отметили, что пренебрежение этими рекомендациями значительно усложнит обеспечение надлежащей защиты украинских граждан в Российской Федерации.
21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о признании «независимости» «Л/ДНР» и поручил официально ввести войска в ОРДЛО для «поддержания мира» на территории псевдореспублик. Тем самым Россия в одностороннем порядке вышла из Минских соглашений.
Это произошло на фоне спровоцированной РФ эскалации на Донбассе и угрозы нового вторжения российских войск в Украину.
МИД Украины предложил разорвать дипломатические отношения с РФ, Украина и мировое сообщество осудили решение Кремля, а США, Великобритания, Германия и Евросоюз объявили о первых санкциях в ответ на нарушение РФ международного права.
22 февраля Совет федерации РФ разрешил использовать российские вооруженные силы за границей.
Президент Украины Владимир Зеленский вечером 22 февраля обнародовал новое обращение к украинцам и подписал указ о призыве резервистов оперативного резерва. Проводить всеобщую мобилизацию, по его словам, необходимости пока нет.