МИД призвал украинцев немедленно покинуть территорию России 1 23.02.2022, 12:43

2,304

Иначе обеспечить им помощь будет сложно.

Министерство иностранных дел Украины призвало украинцев немедленного покинуть территории России.

Такие рекомендации были озвучены после решения Кремля о признании «Л/ДНР» и вводе войск на оккупированные территории Донбасса.

«Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Российскую Федерацию, а тем, кто находится в этой стране, — немедленно покинуть ее территорию», — отметили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Это связано с усилением российской агрессии против Украины, что, в частности, может привести к существенному ограничению возможностей предоставления консульской помощи на территории РФ.

Там отметили, что пренебрежение этими рекомендациями значительно усложнит обеспечение надлежащей защиты украинских граждан в Российской Федерации.

21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о признании «независимости» «Л/ДНР» и поручил официально ввести войска в ОРДЛО для «поддержания мира» на территории псевдореспублик. Тем самым Россия в одностороннем порядке вышла из Минских соглашений.

Это произошло на фоне спровоцированной РФ эскалации на Донбассе и угрозы нового вторжения российских войск в Украину.

МИД Украины предложил разорвать дипломатические отношения с РФ, Украина и мировое сообщество осудили решение Кремля, а США, Великобритания, Германия и Евросоюз объявили о первых санкциях в ответ на нарушение РФ международного права.

22 февраля Совет федерации РФ разрешил использовать российские вооруженные силы за границей.

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 22 февраля обнародовал новое обращение к украинцам и подписал указ о призыве резервистов оперативного резерва. Проводить всеобщую мобилизацию, по его словам, необходимости пока нет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».