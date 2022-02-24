«Убирайтесь с нашей земли!»: украинская армия с передовой обратилась к российским военным 6 24.02.2022, 12:08

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Украина будет цветущей и свободной.

Украинская армия будет бороться с российскими войсками до последнего патрона. Об этом заявили военные 56-й бригады Вооруженных сил Украины в видео, опубликованном 24 февраля в Facebook главным редактором издания "Цензор.НЕТ" Юрием Бутусовым.

Командир роты 56-й бригады Семен Салатенко и его бойцы, находящиеся на передовой под Донецком, обратились к украинцам.

"Я, Салатенко Семен Павлович, старший лейтенант Вооруженных сил Украины, командир пехотной роты. А это – мои бойцы. У нас нет ни страха, ни паники. Мы не сложим оружие и не позволим ни тиранам, ни убийцам диктовать нам их волю. Мы не отдадим ни одного миллиметра собственной земли. Может быть, это наша последняя война. Я не знаю, был я хорошим человеком или плохим – это скажет только Бог. Но я знаю – я хороший гражданин и я хороший солдат. Я – защита своей страны, ее залог мира, и щит, и меч во время войны! Кто бы вы ни были, сколько бы вас ни было – идите сюда, и вы узнаете наш гнев, нашу ярость. Убирайтесь с нашей земли!" – сказал Салатенко.

Он подчеркнул, что украинская армия будет биться "до последнего патрона".

"Мы будем биться до последнего патрона, а когда они кончатся, мы будем биться голыми руками, мы будем биться на земле и на воде, и под землей, и в небе! Никто из вас не вернется отсюда живым. Вы все сдохнете, а наша страна будет цветущей и свободной. Слава Украине!" – сказал командир.

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