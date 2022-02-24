Польша готова принимать украинских беженцев в упрощенном порядке

Польша готова принимать украинских беженцев в упрощенном порядке1
- 24.02.2022, 17:43
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Также развернуты лагеря, где их будут принимать.
Польские пограничники готовы принимать украинских беженцев в упрощенном порядке. Как стало известно сайту Charter97.org, от граждан Украины требует лишь какой-нибудь документ, который подтверждает их личность.
«Заграничный паспорт (даже просроченный) — виза ненужна. Биометрический паспорт, свидетельство о рождении и так далее», — заявили в пограничной службе.
На первом этапе беженцев будут направляться в восемь лагерей, где они смогут получить еду, медицинскую помощь и информацию о дальнейших действиях.