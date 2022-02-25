Станислав Шушкевич: России грозит восточный фронт 2 25.02.2022, 11:58

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Станислав Шушкевич

Кремль должен помнить о судьбе Гитлера.

Первый руководитель независимой Беларуси Станислав Шушкевич прокомментировал сайту Charter97.org российскую агрессию против Украины:

— Россия создает для себя чудовищный прецедент. Она просто позволяет сейчас наблюдать за этим спокойно Китаю. И мне кажется, что в стратегической перспективе России грозит восточный фронт, когда претензий на монголоидные земли у Китая будет больше, чем возможности у России их защитить.

Российское руководство стратегически не мыслит, оно кусается, как собака, хватают эту Украину, бессовестно поступают с ней. Они не помнят судьбу Гитлера. Когда союзники открыли второй фронт, Гитлер погиб, потому что на два фронта работать не смог. А здесь подобная ситуация может сложиться для России в стратегическом плане. А стратегическая образованность таких людей, как Путин, очень низкая. Потому что он заканчивал низшую школу КГБ, а потом уже занимал высочайшие должности на каком-то доверии, в том числе — доверии Ельцина. Оно было ошибочным.

А Лукашенко будет выполнять все, что повелит Путин. Иначе Путин не даст кредиты, и Лукашенко обанкротится полностью. Для Путина это небольшая подачка, она мала по сравнению с военными затратами на Украину. Поэтому Лукашенко будет поступать так, как повелит Путин, ни шагу в сторону.

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