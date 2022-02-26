Путин лютует: оружия уже не хватает, ракет мало 11 Илья Пономарев

26.02.2022, 14:37

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Илья Пономарев

Украине надо продержаться еще немного до истощения врага.

Ночью было совещание. Путин на Урале. Бизнесменов созывают специально на совещания, чтобы никто не улетел в панике.

Из аэропортов на частных бортах их не выпускают.

Заранее были найдены и пристреляны все укрепления со стороны Украины. Тактического плана не было.

Цитирую: "у нас все было по ходу событий". Надеялись все взять за 1-4 дня.

Обсуждают финансовые потери. Война обходится в день в $20 млрд.

Путин лютует. Был уверен, что это будет легкая прогулка.

Ракет мало. Хватит дня на 3-4 потолок. Их берегут.

Оружия не хватает уже. Тульский завод и остальные два завода Ротенберга не могут выполнить заказы на оружие. Винтовки и пули. Физически. Оружия не хватает. Следующее оружие реально получить месяца через три – четыре. Нет сырья. Итого возможно и дольше.

Раньше поставки были из Словении в основном, Финляндии и Германии. Их сейчас заблокировали.

Обсудили, что если Украина выстоит 10 дней, то придется садиться за стол переговоров. Потому что не хватает ни денег, ни оружия, ни ресурсов. Санкций особо не боятся.

Альфа, силы спецопераций еще с 18-го где-то под Киевом.

Весь расчет на то, что передовые части возьмут Киев и поставят своего ставленника. И типа не придется тратить ни денег, ни военных, ни оружия.

Готовят провокацию по мирному населению. Атака детей, женщин. Чтобы посеять панику.

Это их козырь. Весь план – надежда на панику. И что сдадутся сами или Зеленский сбежит.

Рассчитывают, что сдастся первый Харьков. И остальные города последуют его примеру, чтобы избежать кровопролития.

Проблемы в России с аэропортами. Нет беспилотников. Очень огорчены потерей колонны под Харьковом, где 200 человек погибло. Потери со стороны РФ серьезные.

Цитата: встретили ожесточенное сопротивление противника.

Они в шоке.

Задача: выстоять девять дней еще. Не допустить панику. Объяснить про ракеты, что это все для запугивания. Намерено бьют как попало и куда попало и "случайно" цепляют жилые дома.

Илья Пономарев, «Фейсбук»

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