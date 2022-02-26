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Не менее 27 стран решили передать Украине оружие

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  • 26.02.2022, 15:04
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Не менее 27 стран решили передать Украине оружие

Часть из них входит в блок НАТО.

27 стран, включая США, Великобританию и другие европейские страны, согласились передать больше оружия, медикаментов и другой военной помощи Украине для борьбы с российским вторжением, сообщает Sky News.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес провел вечером 25 февраля виртуальное совещание доноров военной помощи, в котором приняли участие 25 стран плюс НАТО; все они согласились помочь с усилением обороноспособности Украины. Кроме того, о своем участии в помощи заявили еще две страны, которые не смогли принять участие в конференции. Среди участников программы помощи есть страны, которые не входят в Североатлантический альянс.

Помощь включает как летальное вооружение (боеприпасы, противотанковое и зенитное оружие), так и гуманитарную, в том числе медикаменты.

В программе помощи, по предположению Sky News, примут участие и страны, которые раньше были против отправки оружия для ВСУ, но изменили подход после решения лидера РФ Владимира Путина о начале вторжения.

Reuters сообщает, что Нидерланды приняли решение о скорейшей передаче Украине 200 ЗРК Stinger.

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