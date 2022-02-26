закрыть
26 февраля 2022, суббота, 18:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Над Одессой украинские защитники сбили российский военный самолет

1
  • 26.02.2022, 18:27
  • 8,816
Над Одессой украинские защитники сбили российский военный самолет

СУ-30 упал на подступах к городу.

Над Одессой сбит российский военный самолет.

Об этом сообщил спикер общественного штаба Национального сопротивления Сергей Братчук.

По его словам, только что подразделения ПВО одной из механизированных бригад совместно с системой противоздушной обороны Воздушных сил ВСУ сбили военный самолет.

Как уточнил УНИАН Братчук, сбит самолет "СУ-30".

Также в пресс-службе Одесской военной администрации сообщили, что недавно прозвучавшие взрывы, которые слышали в городе, и были звуками работы ПВО.

"По сообщению Оперативного командования "Пивдень", это сработала противовоздушная оборона Вооруженных сил Украины. Силами наших военных сбит, на подступах к Одессе, летательный аппарат противника", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Одессе и пригороде люди слышали звуки мощных взрывов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Наша война и наша вина
Наша война и наша вина Ирина Халип
Белорусы на стороне Украины
Белорусы на стороне Украины Андрей Санников:
Украинские братья и сестры, мы с вами!
Украинские братья и сестры, мы с вами! Наталья Радина
Требуем незамедлительного вывода российских войск
Требуем незамедлительного вывода российских войск Европейская Беларусь