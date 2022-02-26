Над Одессой украинские защитники сбили российский военный самолет 1 26.02.2022, 18:27

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СУ-30 упал на подступах к городу.

Над Одессой сбит российский военный самолет.

Об этом сообщил спикер общественного штаба Национального сопротивления Сергей Братчук.

По его словам, только что подразделения ПВО одной из механизированных бригад совместно с системой противоздушной обороны Воздушных сил ВСУ сбили военный самолет.

Как уточнил УНИАН Братчук, сбит самолет "СУ-30".

Также в пресс-службе Одесской военной администрации сообщили, что недавно прозвучавшие взрывы, которые слышали в городе, и были звуками работы ПВО.

"По сообщению Оперативного командования "Пивдень", это сработала противовоздушная оборона Вооруженных сил Украины. Силами наших военных сбит, на подступах к Одессе, летательный аппарат противника", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Одессе и пригороде люди слышали звуки мощных взрывов.

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