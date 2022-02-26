Белорус, принимавший участие в ночном бою за Васильков: Боевой настрой – мы же побеждаем! 4 26.02.2022, 21:31

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Сегодня многие белорусы воюют за Украину.

По разным оценкам, в боевых действиях на стороне Украины принимают участие от десятков до пары сотен белорусов. В то же время многие белорусы, желающие поддержать соседнюю страну, пока не могут въехать на ее территорию, сообщает «Радыё Свабода».

«Россия несет огромные потери»

Ян Мельников, 28-летний минчанин, уже принимал участие в боевых действиях, воюя на востоке Украины с 2014 по 2017 год. Белорус говорит, что провел эту ночь в бою за аэродром города Васильков в Киевской области.

«Здесь работали несколько диверсионно-разведывательных групп, создавая панику, а на аэродром высадился российский десант. По нему дали хорошую артподготовку, в ходе зачистки было убито несколько оккупантов. Сейчас все тихо, ситуация более-менее спокойная», — говорит Ян Мельников.

Мельников был зачислен в ряды территориальной обороны, вступил в нее еще до начала боевых действий, так как чувствовал, что скоро начнется война.

Ян говорит, что прошлой ночью он спал три с половиной часа. Сегодня ночью совсем не спал: лег в 9.30, а в 12 часов уже был на ногах. По его словам, сегодня многие белорусы воюют за Украину.

«Я даже сам не знаю точно, сколько здесь наших. Стоит отметить, что помимо старой гвардии, которая воевала ранее, есть несколько десятков футбольных фанатов, которые переехали в Украину в 2020-2022 годах, а сейчас воюют против России».

Ян Мельников считает, что именно благодаря тем белорусам, которые ранее воевали за Украину, отношение к белорусскому народу не такое однозначно негативное.

«Мы показываем, что Беларусь — это не только враг, не только диктатор. Белорусы — это братская нация, и мы стоим с украинцами на одних позициях. Сегодня это и борьба за освобождение Беларуси. Если не воевать, а ходить только мутить какие-то политические проекты, то отношение к белорусам может измениться, а если на передовой находишься с ребятами с оружием, то ситуация совсем другая».

Что касается настроений на передовой, то Ян Мельников говорит, что все ребята настроены очень решительно.

«Боевое настроение - мы же побеждаем! Это национально-освободительная война. Когда-то Лукашенко рассказывал, что белорусы едут воевать в Украину ради «запаха крови и десяти тысяч долларов в месяц». Он не понимает, что существуют совесть, идеалы, и их можно отстаивать даже ценой своей жизни. Они умеют только продавать свою лояльность. А мы все мечтаем скорее отметить победу в Киеве и Минске, а потом можно съездить и на Москву посмотреть».

Оптимизма Мельникову добавляет тот факт, что российским войскам так и не удалось за три первых дня войны взять Киев.

«За последние годы не было ни одной войны, где бы в России за первые дни уничтожили столько техники. Россия несет колоссальные потери. Казалось бы, люди должны были уезжать из Василькова. Но я вижу огромные очереди в военный комиссариат! И это сотни людей. Путин не понимает, что предпринял. Моральный дух высок, нет оснований волноваться», — подытоживает Мельников.

«Надо воспринимать новую действительность»

Глава бывшего «Белого легиона» Сергей Бульба (Числов) говорит, что сегодня за Украину воюет несколько десятков белорусов. В ряды территориальной обороны записались и соратники Числова по «Белому легиону». Теперь им нужно снаряжение: шлемы, бронежилеты, защита ушей и глаз.

Существует проблема: многих граждан Беларуси не пускают в Украину, хотя они едут воевать с агрессором. Известен случай с бывшим молодофронтовцем Сергеем Пальчевским, которого не пропустили из Польши. Не помог даже звонок командиру, под руководством которого Пальчевский уже воевал на Донбассе.

«Надеемся, после обращения Зеленского, который призвал добровольцев со всего мира ехать в Украину, белорусов также будут пускать, по крайней мере, из Польши. Очевидно, что белорусов из Беларуси сейчас никто не пропустит. Все уже воспринимают Беларусь частью России, врага. Надо воспринимать эту новую действительность. Если украинцы видят белорусский паспорт, то настораживаются. Меня лично вчера продержали на блок-посте около двух часов сотрудники СБУ. Пришлось просить знакомого армейского генерала, чтобы он нас вытащил», - говорит Числов.

При этом отношение к белорусам в украинском обществе, по его словам, очень трансформировалось за последний год.

«В 2014 году белорусов воспринимали очень классно. Если ты говорил, что белорус, то сразу + 500 к карме. С 2017 года уже нас снова стали воспринимать частью России, было обидно, но что поделаешь. А новая реальность такова, что Беларусь — это враг. Но при этом все понимают, что есть и нормальные люди».

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