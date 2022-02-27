Топ-менеджер казначейства «Газпрома» покончил с собой 27.02.2022, 6:33

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Александр Тюляков

Рядом лежала записка.

Тело заместителя гендиректора Единого расчетного центра Газпрома по корпоративной безопасности найдено в элитном коттеджном поселке Выборгского района.

Рядом лежала записка. Об этом 25 февраля сообщает 47news.

Ранним утром в полицию поступило сообщение о гибели мужчины на улице Рубиновой в Ленинском. Прибывшие на место сотрудники нашли мертвым 61-летнего Александра Тюлякова. Он трудился заместителем генерального директора Единого расчетного центра (ЕРЦ) Газпрома по корпоративной безопасности. Это подразделение выполняет функции казначейства всей монополии, уточняет 47news.

Обстоятельства произошедшего устанавливает СК Ленобласти. В Газпром ЕРЦ прокомментировать случившееся не смогли.

Месяцем ранее в том же поселке был найден мертвым 60-летний руководитель транспортной службы «Газпром инвеста» Леонид Шульман, тоже с запиской.

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