Уроженцы Чечни и Дагестана из 18-й мотострелковой бригады РФ отказываются воевать против Украины 27.02.2022, 15:12

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Военные выступили против преступного приказа Путина.

18 мотострелковая бригада «Дикой дивизии» РФ, состоящая из дагестанцев и чеченцев отказалась выполнять приказ о нападении в Украину, сообщает нардеп Алексей Гончаренко.

«Кавказские народы ценят и уважают суверенитет Украины и в отличии от других, не побоялись проявить принципиальность, идя против преступного приказа Путина!», — написал Гончаренко.

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