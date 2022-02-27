Украинские бизнесмены развернули в Польше складской центр для гуманитарной помощи Украине 27.02.2022, 22:41

Посылки с помощью можно отправить из любой страны мира.

Украинские бизнесмены развернули в Польше складской центр для гуманитарной помощи Украине

В Польше реализована совместная инициатива украинского бизнеса и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. Совладелец порта ТИС Андрей Ставницер и совладелец Rozetka.ua Владислав Чечеткин, Fozzy Group, TИС, Dragon Capital, Новая почта, Фонд Спанбонд, RZTK и "Укрпочта" развернули в Польше вблизи украинской границы волонтерский Складской центр гуманитарной и медицинской помощи Украине. Об этом написал Сергей Ставницер в Facebook.

«Мы развернули склад в Польше, на границе с Украиной, который уже работает и готов принимать медикаменты, гуманитарную помощь, сухие пайки и прочее. Все детали на сайте: helpukraine.center, — написал Ставницер.

Список участников инициативы дополняется.

Адрес склада: (Pol-Cel https://www.google.com/maps?q=Pol-Cel,+Rampa+Brzeska+63,+22-100+Che%C5%82m,+Poland&ftid=0x47239a60076a8f2b:0x92483ce83087a3f0&hl=en-UA&gl=a)

Rampa Brzeska 63, 22-100 Хелм, Польша

PL +48 82 565 01 55

"Просто присылайте посылки по указанному адресу, на коробках должна быть большая наклейка с маркировкой HELP UKRAINE и подписью, что именно вы присылаете: медикаменты, одежду, питание, гуманитарную помощь", — сообщил Ставницер.

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