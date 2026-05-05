закрыть
5 мая 2026, вторник, 4:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украина усилила границу с Приднестровьем «зубами дракона»

  • 5.05.2026, 5:43
Украина усилила границу с Приднестровьем «зубами дракона»
Иллюстрационное фото

Украинские военные наращивают инженерные фортификации.

Украина усиливает оборону на юго-западной границе, в частности с Приднестровьем, сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативное командование «Запад».

Украинские военные наращивают в приднестровском направлении инженерные фортификации, а также развивают рокадные дороги для улучшения маневровости и логистики войск. Командование опубликовало фотографии фортификаций на границе с Приднестровьем, на них линии обороны, «зубы дракона», инженерные заграждения, передает УНИАН.

Командующий группировкой войск «Запад» бригадный генерал Владимир Шведюк во время рабочей поездки в приграничные с Приднестровьем районы проинспектировал состояние инженерных фортификаций и рокадных путей. В оперативном командовании пояснили, что планируется создать эшелонированную систему защиты в этом районе, которая позволит оперативно реагировать на угрозы.

«Одним из главных вопросов остается существенное усиление оборонных способностей нашей юго-западной границы. Формирование надлежащих условий для улучшения маневренности и логистического обеспечения войск. Это позволит построить эшелонированную систему защиты, которая позволит оперативно реагировать на любые провокации», — заявили там.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин
Очень показательные признаки
Очень показательные признаки Юрий Федоренко
КГБ против бормашины
КГБ против бормашины Ирина Халип