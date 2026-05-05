Украина усилила границу с Приднестровьем «зубами дракона» 5.05.2026, 5:43

Иллюстрационное фото

Украинские военные наращивают инженерные фортификации.

Украина усиливает оборону на юго-западной границе, в частности с Приднестровьем, сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативное командование «Запад».

Украинские военные наращивают в приднестровском направлении инженерные фортификации, а также развивают рокадные дороги для улучшения маневровости и логистики войск. Командование опубликовало фотографии фортификаций на границе с Приднестровьем, на них линии обороны, «зубы дракона», инженерные заграждения, передает УНИАН.

Командующий группировкой войск «Запад» бригадный генерал Владимир Шведюк во время рабочей поездки в приграничные с Приднестровьем районы проинспектировал состояние инженерных фортификаций и рокадных путей. В оперативном командовании пояснили, что планируется создать эшелонированную систему защиты в этом районе, которая позволит оперативно реагировать на угрозы.

«Одним из главных вопросов остается существенное усиление оборонных способностей нашей юго-западной границы. Формирование надлежащих условий для улучшения маневренности и логистического обеспечения войск. Это позволит построить эшелонированную систему защиты, которая позволит оперативно реагировать на любые провокации», — заявили там.

