Дроны ВСУ атаковали Ленинградскую область
- 5.05.2026, 7:33
В аэропорту ввели ограничения.
В ночь на 5 мая Ленинградская область РФ оказалась под атакой беспилотников. Российские власти заявили о работе ПВО и якобы сбитии 16 дронов.
Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
По его словам, силы ПВО «отражают атаку противника», а боевая работа продолжается.
«На данный момент сбито 16 БПЛА над Ленинградской областью. Боевая работа продолжается. Силы и средства ПВО отражают атаку противника», — заявил Дрозденко.
На фоне атаки Росавиация сообщила об ограничении полетов в аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге. В ведомстве заявили, что такие меры ввели «из соображений безопасности».