5 мая 2026, вторник, 7:52
Дроны ВСУ атаковали Ленинградскую область

  • 5.05.2026, 7:33
В аэропорту ввели ограничения.

В ночь на 5 мая Ленинградская область РФ оказалась под атакой беспилотников. Российские власти заявили о работе ПВО и якобы сбитии 16 дронов.

Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

По его словам, силы ПВО «отражают атаку противника», а боевая работа продолжается.

«На данный момент сбито 16 БПЛА над Ленинградской областью. Боевая работа продолжается. Силы и средства ПВО отражают атаку противника», — заявил Дрозденко.

На фоне атаки Росавиация сообщила об ограничении полетов в аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге. В ведомстве заявили, что такие меры ввели «из соображений безопасности».

Важное свидетельство — Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев» — Александр Невзоров
Ждать осталось недолго — Михаил Крутихин
Очень показательные признаки — Юрий Федоренко