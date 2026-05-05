Нефтяной экспорт США обновил рекорд 5.05.2026, 6:03

Порты США работают на пределе из-за нефтяного бума.

Портовая инфраструктура на побережье Мексиканского залива США работает на пределе своих физических возможностей. Об этом сообщает CNBC.

Танкерные суда со всего мира образуют огромные очереди у американских терминалов, чтобы загрузить сырую нефть и обеспечить страны топливом на фоне дефицита, вызванного затяжной войной в Иране.

По данным аналитической компании Kpler, в апреле экспорт сырой нефти из США вырос до исторического рекорда - 5,2 млн баррелей в сутки. Это более чем на 30% больше по сравнению с февралем (3,9 млн барр./сутки).

Эпицентром экспортного бума стал техасский порт Корпус-Кристи. Еще до войны он входил в тройку крупнейших нефтяных экспортных терминалов мира, уступая лишь портам Рас-Танура (Саудовская Аравия) и Басра (Ирак). Сейчас, когда арабские конкуренты фактически ограничены из-за блокады Ормузского пролива, стратегическое значение Корпус-Кристи возросло.

Как сообщил генеральный директор порта Кент Бриттон, март стал самым загруженным месяцем за всю историю объекта, тогда как первый квартал 2026 года установил абсолютные рекорды. С начала войны объемы перевалки нефти выросли с 2,2 млн до 2,5 млн баррелей в сутки.

В марте порт обработал более 240 крупнотоннажных судов при обычном уровне около 200. Сейчас в порты США ежедневно направляются от 50 до 60 супертанкеров вместимостью до 2 млн баррелей каждый - вдвое больше, чем в прошлом году. Большинство этих судов фрахтуют азиатские страны, которые ранее получали нефть с Ближнего Востока.

