Белорусов теснят с автомобильного рынка России 5.05.2026, 8:34

1,582

В топе Корея и Кыргызстан.

Беларусь в этом году занимает третье место по поставкам новых и четвертое – поддержанных авто на рынок России.

Согласно данным Autonews, доля Беларуси в импорте новых авто на российский рынок в январе-марте 2026 года составила 4%. Это заметно меньше, чем у стран-лидеров трафика Китая (67,5%) и Кыргызстана (20,5%).

Как пишет издание, импорт новых автомобилей в январе–марте 2026 года вырос на 33,3% (+8% к аналогичному периоду прошлого года, 78,1 тыс. штук), а превалировали в нем бренд Geely и модель Geely Monjaro.

Что касается импорта поддержанных авто, то Беларусь на нем четвертая с процентом 3,7%. Впереди нее Япония (57,7%), Китай (23,6%) и Южная Корея (7,4%).

Рост импорт поддержанной техники увеличился на 32,6% (+21% к аналогичному периоду прошлого года, 82,3 тыс. штук). На вторичном рынке в лидерах марка Toyota и модель Honda Freed.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com