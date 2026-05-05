5 мая 2026, вторник, 9:24
Жителей Бреста напугала ТЭЦ

  • 5.05.2026, 8:10
Энергетики объяснили громкий шум.

Жителей Бреста вечером 4 мая напугал сильный шум. Энергетики объяснили, что это был за звук.

О шуме местные жители в соцсетях стали писать около 23.00.

«Прямо сейчас в бресте, минут 5 назад 04.05 22.40 был безумный шум, настолько страшно мне не было еще никогда, за минуту до этого выключился весь свет на секунд 10, возможно кто-то знает что это было?», — написала пользовательница nedeadda в Threads.

Энергетики объяснили, что на местной ТЭЦ произошел сброс пара.

«Жителей центральной части Бреста около 23.00 встревожил громкий звук. Уведомляем: на Брестской ТЭЦ в ходе технологического процесса произошел кратковременный сброс пара, который сопровождался шумом. Нарушений в работе оборудования не зафиксировано. В настоящее время ТЭЦ работает в штатном режиме. Приносим извинения за доставленное беспокойство», — сообщили в «Брестэнерго».

