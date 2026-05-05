Администрация Трампа готовится к поражению на выборах в Конгресс 5.05.2026, 8:22

Рейтинги республиканцев стремительно падают.

В Белом доме начали готовиться к возможному поражению Республиканской партии на осенних промежуточных выборах в Конгресс США. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

По их данным, юридическое управление администрации проводит закрытые брифинги для политически назначенных сотрудников. Основная цель — подготовить их к возможному усилению парламентского контроля в случае успеха демократов на выборах в ноябре.

Во время встреч, которые длятся около 30 минут, участникам объясняют принципы работы парламентского надзора и дают практические рекомендации. В частности, чиновников призывают осторожно относиться к служебной переписке и своевременно отвечать на запросы законодателей.

Один из участников брифингов отметил, что вероятность потери республиканцами как минимум одной из палат Конгресса воспринимается всерьёз, и обсуждения носят вполне предметный характер.

При этом, по словам источников, более поздние встречи стали проходить с явным акцентом на предстоящие выборы. Внутри администрации Дональда Трампа усиливается ощущение, что партия сталкивается с трудностями, поэтому чиновники всё чаще готовятся к неблагоприятным сценариям.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com