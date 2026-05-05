Z-писатель Прилепин заявил, что Украина начала выигрывать войну 3 5.05.2026, 8:29

Захар Прилепин

Начался перелом на фронте.

На фронте в Украине наметился перелом: ВСУ нарастили силы и перехватывает инициативу.

Об этом в Telegram написал Захар Прилепин — российский Z-писатель и непосредственный участник войны против Украины.

Он отметил, что на сегодня цели РФ в войне сузились до оккупации территорий Донбасса. О демилитаризации и «денацификации» Украины уже в Кремле не мечтают. Однако даже эти урезанные задачи оказались невыполнимыми. На фронте инициативу перехватывает Киев.

«Обстоятельства изменились. В последние месяцы Украина достигла ощутимого преимущества в «птицах» (беспилотниках — ред.), и мы начали терять территорию», — написал Прилепин.

Он уточнил, что в такой ситуации захват Донбасса практически невозможен.

«Мы не зайдем в Славянск, не поставим там флаг в центре города», — написал Прилепин.

Он посоветовал Z-патриотам не надеяться, что у Украины вот-вот закончатся люди, как рассказывает кремлевская пропаганда.

«Если у нас нет некоего тайного плана (…), то при сохранении текущих тенденций мы начнем зримо проигрывать Украине», — предупредил Прилепин.

