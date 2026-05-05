Ракетная тревога в 18 регионах России: горят НПЗ и заводы 2 5.05.2026, 7:53

Мог быть атакован даже Ханты-Мансийский автономный округ.

В ночь на 5 мая в России объявили ракетную опасность сразу в 18 регионах, в том числе области, значительно отдаленной от зоны боевых действий, и это стало беспрецедентным случаем с начала войны. Об этом сообщает «Диалог» со ссылкой на российские Telegram-каналы. В частности, впервые сигнал о ракетной тревоге прозвучал в Ханты-Мансийском автономном округе, расположенном примерно в 2000 км от границы с Украиной.

По данным мониторинговых каналов, громкие хлопки слышали, в частности, в Чебоксарах и Казани. Перед этим в вышеуказанных городах тоже включали сирены. Особое внимание вызывает ситуация в Чебоксарах. Местные жители пишут в соцсетях о серии прилетов и громких взрывах, а мониторинговые ресурсы уточняют: речь идет об ударе ракетой «Фламинго» по стратегически важному предприятию «ВНИИР-ПРОГРЕСС». Завод специализируется на изготовлении навигационного оборудования и комплектующих для крылатых и баллистических ракет.

Также дальнобойные БпЛА атаковали стратегические объекты в Ленинградской области России. По предварительной информации, под атаку попал Киришский нефтеперерабатывающий завод.

