5 мая 2026, вторник, 4:39
НАТО проведет военные учения по всей границе с Россией

  • 5.05.2026, 4:12
Цель маневров – отработка планирования и ведения оборонительных операций.

Страны НАТО проведут масштабные военные учения сразу по всей границе России. В Эстонии 4 мая стартовали военные учения Весенний шторм 2026, которые продлятся почти месяц. В самой интенсивной фазе в них примут участие более 12 000 военнослужащих Эстонии и союзных стран. Об этом сообщает ERR.

Цель маневров - отработка планирования и ведения оборонительных операций совместно с эстонской дивизией и союзниками в условиях обычной войны. К учениям привлечены союзники из Великобритании, Германии, Дании, Испании, Канады, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, США, Украины, Финляндии, Франции, Чехии и Швеции. Стороны отработают быструю передислокацию, прием новых соединений и их интеграцию в операции эстонской дивизии. В программу включены уроки войны России против Украины, а также оборонительные действия с применением беспилотных систем.

Параллельно учения проходят и в Литве. В Паневежисе и его окрестностях с 3 по 5 мая состоятся тактические учения батальона гусар короля Миндаугаса пехотной бригады «Железный волк» под названием «Удар короля». В них примут участие около 1000 военнослужащих и более 300 представителей госучреждений.

Военные учения также идут в Польше и Финляндии. 2 мая на полигоне в Ожише стартовали учения НАТО, в которых участвуют более 3500 военнослужащих (включая США) и сотни единиц техники. Учения Northern Strike 26 начались у границы с Россией, сообщила пресс-служба финских сухопутных войск. Маневры проходят на финском полигоне Вуосанга, куда прибыли более 600 человек из артиллерийского полка Кайнуу. Помимо сухопутных войск, в учениях участвует и авиация. Полигон Вуосанга расположен примерно в 50-70 км от российской границы. В середине месяца в Финляндии стартуют еще два крупных этапа учений - Metso 126 и Saber Strike 26. Наиболее значительная часть финских учений начнется 11 мая в Вуосанге.

