5 мая 2026, вторник, 4:39
Маск и xAI подали в суд на Еврокомиссию

  • 5.05.2026, 3:59
В конце 2025 года ЕС оштрафовал X на €120 мл.

Компания X.AI Holdings и Илон Маск подали иски в суд ЕС с требованием отменить решение Еврокомиссии по делу против соцсети X, следует из документов, опубликованных в официальном журнале Евросоюза.

Иски были поданы 16 февраля 2026 года и зарегистрированы как дела T-120/26 и T-121/26, однако опубликованы в журнале ЕС только 4 мая в рамках стандартной процедуры раскрытия информации о судебных разбирательствах.

Заявители оспаривают решение Еврокомиссии от 5 декабря 2025 года, принятое по трем делам в рамках закона ЕС о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA) и подразумевающее наложение штрафов.

Истцы, в частности, утверждают, что ЕК «незаконно возложила ответственность на X.AI Holdings и Маска, в том числе без надлежащего уведомления и с нарушением процедурных прав». Они настаивают, что ЕК «неправомерно применила концепцию «единого экономического субъекта», распространив ответственность на связанные компании».

В исках утверждается, что Еврокомиссия «нарушила право на защиту, использовала недоступные второй стороне доказательства, неправильно истолковала ряд положений DSA, включая нормы о рекламе, доступе к данным и защите свободы предпринимательской деятельности».

Истцы настаивают, что ЕК нарушила их права на защиту и справедливое судебное разбирательство «путем принятия решения без предварительного законного уведомления заявителя о выдвинутых против него подозрениях, путем использования в решении доказательств, которые комиссия предварительно не предоставила заявителю, и путем отказа заявителю в полном доступе к материалам дела».

Они считают решение Еврокомиссии «юридически ошибочным», поскольку оно «основывается на незаконном толковании статьи 25 (1) Закона о цифровых услугах» и нарушает «основную свободу вести бизнес в ЕЭЗ». Европейская экономическая зона предоставляет доступ к основным четырем свободам: свободному движению товаров, людей, услуг и капитала.

В декабре прошлого года ЕС оштрафовал X на €120 млн, обвинив соцсеть в нарушении закона о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA). В частности, в ЕК сочли, что верифицированные аккаунты в X с синей галочкой вводят пользователей в заблуждение. На платформе любой желающий может за плату получить статус верифицированного пользователя «без какой-либо значимой проверки со стороны компании, кто стоит за аккаунтом, что затрудняет для пользователей оценку подлинности аккаунтов и контента», решила комиссия.

Маск в ответ заявил, что «бюрократия ЕС медленно душит Европу».

