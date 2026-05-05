Зеленский анонсировал новые пакеты помощи Украине 5.05.2026, 2:04

Детали.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча с партнерами в Ереване дала возможность не только вернуть политическое внимание к Украине, но и согласовать новые оборонные пакеты и ускорить финансирование на производство дронов и систем РЭБ. Об этом сообщает «Укринформ».

По словам Зеленского, сегодняшняя встреча дала возможность пообщаться с партнерами лицом к лицу и в более широких форматах.

«Это была так называемая Washington Group. Прежде всего это группа стран, которые были вовлечены в переговоры, в разговоры с американской стороной, с президентом Трампом, а также с их советниками по национальной безопасности. Мы говорили о продолжении переговоров, потому что сейчас фокус на Иране, американцы занимаются Ближним Востоком. И для нас очень важно возвращать внимание к Украине. Сегодня внимание к Украине возвращено - политическое», - отметил он.

Президент добавил, что с партнерами также обсудили продолжение программы PURL.

«Договорились с некоторыми партнерами о новых пакетах. Последний пакет - от премьер-министра Канады Марка Карни, 200 миллионов, он его подтвердил. И таких пакетов будет несколько в ближайшие недели после саммита. Это важная поддержка», - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что очень важно, когда один партнер делает шаг, а другие подхватывают.

«Мы знаем, что такое 200 миллионов, мы знаем, на сколько противоракет для Patriot мы можем рассчитывать», - сказал президент, подчеркивая важность любой суммы помощи от партнеров.

Также Зеленский заявил, что первую часть средств кредита ЕС на 90 миллиардов евро нужно получить как можно раньше.

«Нам нужно получить эти средства уже в июне, ведь необходимо увеличивать производство дронов. Мы также договорились, что первый транш будет направлен на дроны и системы радиоэлектронной борьбы. Он должен поступить в начале лета. Это важное решение», - отметил президент.

