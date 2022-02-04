Названы самые полезные низкокалорийные продукты 4.02.2022, 15:29

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На их усвоение уходит больше килокалорий, чем они сами содержат.

Существуют продукты, которые особенно ценят худеющие люди. На их усвоение уходит больше килокалорий, чем они сами содержат. Они называются продуктами с «отрицательной» калорийностью. Ими можно спокойно перекусить, не страдая от чувства вины, пишет medicina.ua.

Огурцы

Калорийность: 16 ккал на 100 грамм

Огурцы состоят в основном из воды. Они являются хорошим источником витамина C и снижают уровень воспалительных процессов в организме.

Спаржа

Калорийность: 20 ккал на 100 грамм

Спаржа выводит лишнюю жидкость и улучшает обмен веществ. Кроме того, спаржа содержит фолаты, особенно необходимые беременным женщинам, и противовоспалительные антиоксиданты.

Цветная капуста

Калорийность: 25 ккал на 100 грамм

Цветная капуста – лучший друг человека на диете. Она содержит витамин C, K, много клетчатки. Цветную капусту можно добавлять в картофель во время приготовления пюре. Это сделает блюдо менее опасным для фигуры.

Сельдерей

Калорийность: 16 ккал на 100 грамм

Стебли сельдерея на 75% состоят из воды. Остальные 25% - это клетчатка. Поскольку сельдерей содержит много калия и натрия, его сок идеально подходит для восстановления электролитов после тренировки.

Нежирное мясо

Калорийность куриной грудки: 172 ккал на 100 грамм

Строго говоря, мясо нельзя отнести к продуктам с «отрицательной» калорийностью. Тем не менее, оно является источником белка, который переваривается с трудом. Это временно ускоряет ваш метаболизм и помогает сжечь больше килокалорий. Организм тратит больше энергии, чтобы усвоить белок по сравнению с углеводами. Поэтому так популярные белковые диеты, например, диета Аткинса. Кроме того, мясо лучше насыщает, и человек меньше ест.

Помидоры

Калорийность: 18 ккал на 100 грамм

Польза помидоров усиливается, если их приготовить. Кулинарно обработанные помидоры помогают снизить уровень холестерина и кровяное давление. Секрет помидоров – высокое содержание ликопена, мощного антиоксиданта. Ликопен также очень полезен для мужчин, он защищает здоровье простаты.

Папайя

Калорийность: 43 ккал на 100 грамм

Этот экзотический фрукт содержит столько же витамина C, как апельсин, и в 15 раз больше антиоксиданта бета-криптоксантина, который снижает риск полиартрита. Также папайя – отличный источник клетчатки, витаминов E и A.

Чили

Калорийность: 40 ккал на 100 грамм

Перец чили содержит капсаицин, который делает его острым. Капсаицин ускоряет обмен веществ. После употребления чили ваш организм некоторое время сильнее сжигает килокалории.

Яблоки

Калорийность: 52 ккал на 100 грамм

Но только зеленые яблоки! Избегайте сладких красных сортов, и яблоки помогут вам похудеть. Зеленые яблоки содержат много клетчатки и надолго насыщают. Они имеют более низкий гликемический индекс, чем другие фрукты.

Кофе

Калорийность: 2 ккал на чашку

Кофе практически не содержит килокалорий, если вы в него ничего не добавляете. Но если вы кладете сахар, сироп или молоко, калорийность напитка резко возрастает. Кофе ускоряет метаболизм и жиросжигание, уменьшает аппетит. Однако, не злоупотребляйте. Слишком много кофеина увеличивает нагрузку на сердце.

Также хочу отметить, что есть очень полезные продукты, такие как орехи, авокадо, оливковое масло, которые должны войти в рацион. Но есть их надо осторожно, так как они очень калорийные. Более того, есть полезные и натуральные соусы – хумус или гуакамоле. Но они могут легко дать тысячу калорий, если съесть их с хлебом или другими закусками.

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