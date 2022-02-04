В лучшей гандбольной команде Беларуси бушует COVID-19 4.02.2022, 17:23

Ближайший матч отменен.

Матч гандбольного чемпионата Беларуси между клубами «Мешков Брест» и «Гомель», который должен был состояться 5 февраля, перенесен. Причина – массовая болезнь игроков и тренеров брестской команды, передает «Белсат».

У чемпиона Беларуси болеют врач Дмитрий Лукашевич и массажист Сергей Кунай, тренеры Нуну Фарелу и Роландо Пушник, голкиперы Илья Усик и Вячеслав Солдатенко, словенец Сташ Скубе, россиянин Дмитрий Санталов, белорусы Вячеслав Шумак и Валентин Силко.

На матч в Гродно 2 февраля БГК поехал в усеченном составе, после игры заболело еще несколько человек. В итоге матч с Гомелем решили перенести.

– Да, болеем, возможно ребята инфекцию привезли с чемпионата Европы, – сказал один из игроков команды «Мешков Брест».

Футбольные, гандбольные и хоккейные клубы просят своих болельщиков прививаться, носить маски и придерживаться дистанции.

Международный футбольный турнир «Кубок Развития», который состоится в Минске с 6 по 13 февраля, пройдет без зрителей.

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