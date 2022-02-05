Женская сборная Беларуси по баскетболу не примет участия в чемпионате мира-2022 3 5.02.2022, 15:30

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Команда не смогла вылететь на квалификацию в Осаку из-за коронавируса.

5 февраля 2022 года, сборная Беларуси не смогла вылететь в Осаку на квалификационный турнир Кубка мира-2022, сообщает tribuna.com.

Сообщается, что у значительной части спортсменок и представителей тренерского штаба непосредственно перед вылетом был обнаружен коронавирус, а помимо того, что члены команды являются контактами первого уровня, в аэропорту проявились симптомы еще у некоторых игроков, что сделало фактически невозможным участие в турнире с учетом карантинных ограничений в Японии.

В связи с этим сборная сосредоточится на подготовке к ноябрьским матчам квалификации Евробаскета-2023, который является отборочным на Олимпиаду-2024.

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