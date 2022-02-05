В Киев прилетел военно-транспортный борт ВВС Британии 5.02.2022, 18:59

Airbus A400M ВВС Великобритании способен перевозить до 37 тонн груза.

Сегодня, 5 февраля, в Украину прилетел военно-транспортный борт Королевских Военно-воздушных сил. Он приземлился в Киеве в 15:56 по белорусскому времени, трек полета доступен на сайте Flightradar 24, пишет liga.net.

Борт вылетел с авиабазы в Брайз Нортоне в 09:49 (12:49 по Минску) и приземлился в международном аэропорту Борисполь. Четырехмоторный турбовинтовой военно-транспортный Airbus A400M ВВС Великобритании, приземлившийся в Киеве, способен перевозить до 37 тонн груза.

Британский министр обороны Бен Уоллес в январе говорил, что Британия может поставить Украине дополнительное вооружение в придачу к 2000 противотанковых гранатометов, которые были переданы Киеву.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».