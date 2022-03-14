Под Мелитополем украинская артиллерия разнесла 200 единиц техники оккупанта 14.03.2022, 0:55

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Слава ВСУ!

Под Васильевкой Запорожской области вся техника РФ, которую оккупанты накапливали под Мелитополем (около 200 машин), была наголову разбита украинской артиллерией, пишет unian.net.

Об этом сообщил глава Николаева Виталий Ким:

"200 единиц техники в Мелитополе, расфигаченой и взятой в окружение - это лучший подарок!!!! Слава ВСУ"

Аналогичную информацию сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко:

"И вражеский штаб с начальством под Мелитополем, над которым мучались два дня, тоже разнесли".

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