Стратегическую крылатую ракету оккупантов сбили из пулемета 12 15.03.2022, 13:52

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«Сверхсовременная» и сверхдорогая ракета стала легкой мишенью ВСУ в Винницкой области.

Российскую стратегическую крылатую ракету "воздух – земля" Х-101 сбили в Винницкой области с помощью обычного пулемета.

Об этом сообщил глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов во время видеообращения утром 15 марта, передает pravda.com.ua.

"Кстати о той крылатой ракете, которую сбили два дня назад на территории Винницкой области, ее сбили обычным пулеметом. Она летела очень низко. Это Х-101 якобы "сверхсовременная" и сверхдорогая ракета.

Ну, видим, что можно ее сбивать. Поэтому призываю всех, у кого есть чем, – пробуйте сбивайте. Летят они невысоко и почти всегда в одно и то же время", - заявил Сергей Борзов

Глава облВА также сообщил, что в Винницкой области утром 15 марта был ракетный обстрел. Но ракета упала в поле, пострадавших нет.

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