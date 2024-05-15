Лукашенко произвел изменения в командовании ВВС и ПВО 15.05.2024, 19:10

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Новым заместителем командующего Военно-воздушными силами (ВВС) и войсками противовоздушной обороны (ПВО) стал Михаил Матросов, сообщает пресс-служба Минобороны.

Указ об этом назначении подписал Александр Лукашенко.

«Занимавший ранее эту должность генерал-майор Дмитрий Михолап назначен начальником факультета Генерального штаба Вооруженных Сил — заместителем начальника Военной академии Беларуси», - пояснили в военном ведомстве.

Дмитрий Михолап отвечал за противовоздушную оборону. Он прошел различные ступени в армии, начав с должности от начальника расчета отделения боевого управления радиотехнической батареи 15 зенитной ракетной бригады.

Михаил Матросов также ранее служил в этой бригаде и был ее командиром. Известно, что в 2021 году он стал слушателем факультета Генштаба. При этом в 2012 году он окончил командно-штабной факультет Военной академии с золотой медалью.

Ранее сообщалось, что в начале мая узурпатор побывал на Центральном командном пункте ВВС и войск ПВО.