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В Могилеве в базу «тунеядцев» включили мужчину с нерабочей группой инвалидности

  • 15.05.2024, 19:14
В Могилеве в базу «тунеядцев» включили мужчину с нерабочей группой инвалидности

Он уже пять лет живет в Польше и не получает белорусское пособие по инвалидности.

Вторая группа инвалидности в Беларуси нерабочая, но могилевские власти все равно включили в базу «тунеядцев» ее обладателя Сергея Гиркина, сообщают правозащитники из Mayday.team.

Сергей Гиркин выложил в соцсети свою новую «жировку», в которой «коммуналка» начислена по «тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат». Мужчина считает, что причина занесения в базу «тунеядцев» — его отъезд из Беларуси. Могилевчанин уже пять лет живет в Польше и не получает белорусское пособие по инвалидности.

Бессрочную вторую группу инвалидности по причине детского церебрального паралича Сергей имеет с 1993 года. Мужчина — ветеран демократического движения Могилева, он был постоянным участником протестных акций оппозиции с начала 1990-х годов. Сергея много раз задерживали и штрафовали.

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