На Комаровке появились белорусские клубника, огурцы и молодая картошка 1 15.05.2024, 19:30

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Что почем?

В инстаграме Комаровского рынка появился обзор цен на ходовые фрукты и овощи, заметило Blizko.by.

Цены на белорусскую клубнику стартуют от 14 рублей до 17 за килограмм. Продавцы уверяют, что «ягода вкусная, сочная и сладкая». К слову, на рынке ее уже много и цены, по сравнению с прошлой неделей, значительно снизились (было 25-35 рублей).

Огурцы можно приобрести за 2.8-5 рублей.

Появились также испанские и турецкие абрикосы. Стоимость их от 6.5 рублей до 16.

Цены на молодой картофель не радуют. За килограмм азербайджанского попросят 4.3-5.5 рублей, а вот российский уже дороже — 6.5. По словам продавцов, белорусский картофель появится «со дня на день».

Что касается редиса, то его отдают по 2.5 рубля за пучок, а вот 100 граммов зеленого лука можно приобрести всего за 70 копеек.