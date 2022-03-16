закрыть
16 марта 2022, среда, 1:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Mirror: Россия обратилась за помощью к Северной Корее

  • 16.03.2022, 0:31
  • 10,296
Mirror: Россия обратилась за помощью к Северной Корее

Ким Чен Ын назвал РФ безумной.

Страна-агрессор якобы обратилась за помощью к Северной Корее из-за войны РФ против Украины. Однако Ким Чен Ын назвал РФ "слишком сумасшедшей".

Об этом сообщают издания Mirror и Еxpress со ссылкой на данные автора XSoviet-News Сары Херст.

Как отмечается, РФ якобы обратилась к Северной Корее с просьбой о помощи. Однако Ким Чен Ын отказал Путину в оказании поддержки.

Сара Херст заявила: "Россия, как сообщается, обратилась к Северной Корее с просьбой о помощи в ее неудачном вторжении. Северная Корея ответила: "Вы слишком безумны для нас".

Эта информация не была подтверждена другими источниками.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Комбриг Валерий Сахащик: Это война никому не нужна
Комбриг Валерий Сахащик: Это война никому не нужна Валерий Сахащик
Сон путинского разума родил чудовище
Сон путинского разума родил чудовище Леонид Невзлин
Николай Статкевич из тюрьмы поддержал украинцев
Николай Статкевич из тюрьмы поддержал украинцев
Зачем вам деньги, Киса, вы же старенький?
Зачем вам деньги, Киса, вы же старенький? Ирина Халип