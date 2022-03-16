Mirror: Россия обратилась за помощью к Северной Корее 16.03.2022, 0:31

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Ким Чен Ын назвал РФ безумной.

Страна-агрессор якобы обратилась за помощью к Северной Корее из-за войны РФ против Украины. Однако Ким Чен Ын назвал РФ "слишком сумасшедшей".

Об этом сообщают издания Mirror и Еxpress со ссылкой на данные автора XSoviet-News Сары Херст.

Как отмечается, РФ якобы обратилась к Северной Корее с просьбой о помощи. Однако Ким Чен Ын отказал Путину в оказании поддержки.

Сара Херст заявила: "Россия, как сообщается, обратилась к Северной Корее с просьбой о помощи в ее неудачном вторжении. Северная Корея ответила: "Вы слишком безумны для нас".

Эта информация не была подтверждена другими источниками.

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